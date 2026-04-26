Prima della partita tra Torino e Inter, il dirigente ha dichiarato che la squadra è certa di aver agito con la massima correttezza. Ha affermato che questa convinzione rappresenta l’aspetto più importante in vista dell’incontro. Le sue parole sono state rivolte a sottolineare la trasparenza e la correttezza delle azioni della squadra prima di affrontare la sfida.

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© Calcionews24.com - Marotta non ha dubbi: «Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante»

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