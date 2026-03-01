Supercoppa atto finale | la corazzata Perugia sfida Verona a caccia della doppietta

La finale della Supercoppa Italiana maschile si disputa a Trieste tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona. Le due squadre sono le principali protagoniste della stagione e si affrontano per conquistare il trofeo. La partita rappresenta l’atto conclusivo di un torneo che ha visto le squadre sfidarsi in un percorso competitivo di alto livello.

La Supercoppa Italiana maschile mette di fronte a Trieste due protagoniste assolute della stagione: Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona si contendono il trofeo in una finale che vale molto più di una semplice coppa. Non è il primo titolo dell’anno – tre settimane fa Verona ha già alzato al cielo la Coppa Italia – ma è un appuntamento che può ridisegnare le gerarchie e lanciare un segnale forte in vista dei playoff. Domenica 1° marzo, al PalaTrieste, con diretta su Rai 2 e VBTV, andrà in scena una sfida dal peso specifico altissimo. Da una parte la squadra più continua e strutturata degli ultimi anni, dall’altra la formazione che in questo 2026 ha già dimostrato di saper colpire nei momenti che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it

