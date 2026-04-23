Le suore hanno deciso di non ospitare più Marilyn Manson in un convento di Ferrara per il concerto previsto l’11 luglio. Il sindaco ha riferito che la decisione è arrivata su indicazione della curia, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Inizialmente si era parlato di un possibile soggiorno del cantante nel luogo religioso, ma la situazione si è evoluta con questa svolta improvvisa.

Nessun supporto al Ferrara Summer Festival dopo anni di collaborazione. Fabbri: "Chiusura a prescindere, mi lascia perplesso" Dietrofront delle suore. Marilyn Manson non sarà più ospitato da un convento per il concerto dell’11 luglio a Ferrara. Il veto, secondo il sindaco leghista della città, Alan Fabbri, sarebbe arrivato “dall’alto“, e quindi “immagino dalla Curia“. Era stato lo stesso primo cittadino ad annunciare la particolare ospitalità delle suore di San Vincenzo, che da sempre collaborano con il Ferrara Summer Festival, offrendo il loro convento come “backstage” per gli artisti e come luogo di riposo. In passato, racconta Fabbri, anche gli Slipknot avevano dormito lì prima dell’esibizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dietrofront delle suore: Marilyn Manson non sarà più ospitato in convento a Ferrara. Il sindaco: “Ordini dall’alto, dalla curia”.

Notizie correlate

Marilyn Manson in convento a Ferrara: sarà ospitato dalle suore (ed è tutto vero)Una notizia che suona come un paradosso, eppure è tutto vero: Marilyn Manson, il rocker noto per le sue provocazioni anticristiane e i concerti al...

Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara(Adnkronos) – Marilyn Manson non sarà ospitato in convento dalle suore in occasione del suo concerto che si terrà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara...

Aggiornamenti e dibattiti

Marilyn Manson a Ferrara, il passo indietro delle suore: non lo ospiteranno. Il sindaco: «Un ordine della Curia. È un peccato, la Chiesa dovrebbe accogliere una pecorella ...Il caso del cantante al convento delle suore di San Vincenzo prima dello show. Il sindaco leghista Fabbri: «Le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, co ... corrieredibologna.corriere.it

Ferrara, Marilyn Manson e le suore: niente convento per la rockstar per il troppo clamoreIl caso del cantante al convento delle suore di San Vincenzo prima dello show in occasione del Ferrara Summer Festival. Il sindaco leghista Fabbri: «Le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini d ... msn.com