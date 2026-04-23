A Ferrara, un festival musicale ha suscitato polemiche a causa dell’invito a Marilyn Manson, figura controversa nel panorama musicale. Il cantante, noto per il suo stile provocatorio e le tematiche spesso considerate offensive, è stato al centro di un’attenzione particolare da parte di alcune comunità religiose. Secondo fonti locali, le suore della zona hanno deciso di non accoglierlo, ricevendo ordini dall’alto di non permettere la sua partecipazione.

Personaggio discusso, controverso, amato o odiato come icona dell’anticonformismo o come simbolo della blasfemia, Marilyn Manson è al centro di una polemica a sfondo religioso a Ferrara, dove era stato invitato a un festival musicale. Dopo aver annunciato che l’ormai ex Antichrist Superstar, 57 anni, sarebbe stato ospitato presso il convento delle suore di San Vincenzo, per il suo show al Ferrara Summer Festival, il sindaco leghista Alan Fabbri ha fatto dietrofront: le religiose non prenderanno parte all’accoglienza della rockstar. A far saltare tutto sarebbe stata l’eco mediatica della notizia. ”Purtroppo, dopo tutta questa attenzione, le su ore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto’ ‘, ha spiegato il primo cittadino, lasciando intendere una decisione arrivata dalla Curia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marilyn Manson, l’anti-Cristo della musica, spaventa le suore: “Non possiamo accoglierlo, ordini dall’alto”

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Finisce con un dietrofront a sorpresa il caso di Marilyn Manson ‘ospite’ delle suore di Ferrara nel convento dove tutti gli artisti del Ferrara Summer Festival hanno sempre potuto riposare, prima dell’esibizione, nel backstage del palco. x.com