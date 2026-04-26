Marianna Aprile a Palazzo Ducale presenta La promessa

Da genovatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornalista Marianna Aprile lunedì 27 aprile sarà a Palazzo Ducale per presentare il suo libro La promessa.L’incontro è in programma alle 18:30 nella Sala del Maggior Consiglio e vedrà l’autrice dialogare con Vincenzo Roppo.Il tema del libroAl centro del volume c’è una riflessione sul percorso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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