Marianna Aprile a Palazzo Ducale presenta La promessa

La giornalista Marianna Aprile lunedì 27 aprile sarà a Palazzo Ducale per presentare il suo libro La promessa.L’incontro è in programma alle 18:30 nella Sala del Maggior Consiglio e vedrà l’autrice dialogare con Vincenzo Roppo.Il tema del libroAl centro del volume c’è una riflessione sul percorso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Martedì 7 aprile Marianna Aprile presenta “La promessa” a Roma

Leggi anche: Paliano, Marianna Aprile presenta il libro "La promessa"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Giochi del Titano, alla rassegna Mementi ‘La promessa’ di Marianna Aprile - IGE; In Onda, Marianna Aprile, Luca Telese la replica del 19/4/2026; Aprile: Mi sono promessa di non vergognarmi mai del mio lavoro; Sala Diamond, appuntamento con ‘La promessa’ di Marianna Aprile.

Sala Diamond, appuntamento con ‘La promessa’ di Marianna AprileAlla Sala Diamond, per la rassegna Mementi, arriva la giornalista di La7 per un incontro promosso da Giochi del Totano e Minerva. gioconews.it

Venerdì 24 aprile Marianna Aprile con La promessa per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro al Convitto PalmieriLECCE - Venerdì 24 aprile al Convitto Palmieri di Lecce con Marianna Aprile proseguono gli appuntamenti di Nel Frattempo, festival diffuso ideato, ... corrieresalentino.it

Quel che leggo ora . . . #MariannaAprile #LaPromessa #25aprile *** C’è una parola che torna, ogni 25 aprile. Non è “memoria”. Non è “libertà”. È promessa. Quella raccontata da Marianna Aprile non è una storia chiusa. È una traiettoria incompiuta. Dal suff - facebook.com facebook

Marianna Aprile (@mariannaaprile) / Posts and Replies x.com