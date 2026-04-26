Durante la partita tra Milan e Juventus, si è verificato un contatto tra i due giocatori nel corso del secondo tempo. Marelli, ai microfoni di Dazn, ha commentato l’episodio, sostenendo che il contatto avrebbe meritato un fischio. Tuttavia, ha spiegato perché, secondo lui, non si sarebbe dovuto parlare di un cartellino rosso. L’intervento ha suscitato attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Marelli ai microfoni di Dazn ha analizzato il contatto avvenuto fra Gabbia e David durante Milan Juve. Ecco le parole dell’esperto arbitrale. Il contatto fra Gabbia e David al limite dell’area rossonera in questo secondo tempo di Milan Juve sta facendo molto discutere. Ai microfoni di Dazn, Luca Marelli ha analizzato nel dettaglio l’episodio.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! PAROLE – « Ci stava il cartellino giallo e la punizione a favore della Juventus al limite dell’area. Gabbia non cerca la palla, ma mette solo le mani sulla spalla di David ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marelli sul contatto Gabbia David: «Era da fischiare. Rosso? No, vi spiego il perché»

Notizie correlate

Gol Krstovic, parla Marelli: «Il contatto su Dumfries? Giusto non fischiare. Su Frattesi non vedo un contatto da calcio di rigore perché…»di Redazione Inter News 24Gol Krstovic, Marelli analizza così i due episodi tanto discussi: dal contatto di Dumfries al “fallo” su Frattesi Il finale...

Rigore Cabal, Marelli non ha dubbi: «A mio avviso è punibile e vi spiego perchè». L’analisi sull’episodio in Juve Laziodi Redazione JuventusNews24Rigore Cabal, Marelli spiega l’episodio chiave: l’offside di Thuram è attivo, ma l’entrata di Gila andava sanzionata dal...