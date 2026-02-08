Marelli analizza il rigore di Cabal durante la partita tra Juve e Lazio. Secondo l’ex arbitro, il fallo è da punire e l’episodio va rivisto. Marelli spiega che l’offside di Thuram c’era, ma anche l’intervento di Gila andava sanzionato con il rigore. La decisione ha fatto discutere e ora si attende una possibile revisione.

Rigore Cabal, Marelli spiega l’episodio chiave: l’offside di Thuram è attivo, ma l’entrata di Gila andava sanzionata dal dischetto. Il primo tempo di Juventus-Lazio lascia in eredità non solo il vantaggio a sorpresa dei biancocelesti, ma soprattutto un vespaio di polemiche per la gestione dell’episodio clou avvenuto al 26?. A fare chiarezza sulla dinamica che ha portato all’annullamento della rete di Teun Koopmeiners e alle successive proteste bianconere, è intervenuto Luca Marelli. L’esperto arbitrale di DAZN ha sezionato l’azione alla moviola, confermando la bontà della decisione sul fuorigioco ma evidenziando un errore grave, a suo giudizio, per quanto riguarda il mancato fischio del penalty in favore della squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rigore Cabal, Marelli non ha dubbi: «A mio avviso è punibile e vi spiego perchè». L’analisi sull’episodio in Juve Lazio

Approfondimenti su Juventus Lazio

Marelli, in un’intervista a Dazn, ha analizzato gli episodi arbitrali di Cagliari-Juve, evidenziando la revoca del rigore alla Juventus come corretta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Marelli (Dazn): Il fallo da rigore su Vergara? Non mi trovo d’accordo con la decisione e anche con la on field review.

Genoa-Napoli infuocata, la moviola di Marelli: Non d'accordo con il rigore su VergaraFinisce una gara ricca di episodi e colpi di scena fra Genoa e Napoli. L'ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha spiegato la sua in merito. tuttomercatoweb.com

Marelli (Dazn): «Il fallo da rigore su Vergara? Non mi trovo d’accordo con la decisione e anche con la on field review»L'opinione di Marelli (Dazn): «Il fallo da rigore su Vergara? Non mi trovo d'accordo con la decisione e anche con la on field review» ... pianetagenoa1893.net

Doppietta VAR contro la #Juve: rigore netto non dato e gol annullato inventando il motivo x.com

Juventus sotto 1-0 a Bergamo all'intervallo: Scamacca trasforma il rigore assegnato dopo consulto VAR 2 ottime occasioni per Conceição e 1 per per McKennie ma ad andare in vantaggio sono i padroni di casa con un rigore epr tocco di mano di Brem facebook