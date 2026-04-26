L'attore e regista napoletano, noto soprattutto per il ruolo nella serie televisiva, ha annunciato la scomparsa del padre. In un messaggio pubblico, ha condiviso di aver trascorso un mese intero in uno stato di dolore. La notizia è stata divulgata senza ulteriori dettagli sulla circostanza della morte o sulle modalità. La perdita ha suscitato reazioni tra colleghi e fan, che hanno espresso vicinanza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marco D’Amore, attore e regista napoletano conosciuto per il suo ruolo nella serie tv “Gomorra”, sta attraversando un periodo di immenso dolore per la perdita del padre. A darne notizia è stato lo stesso D’Amore, che ha condiviso un toccante messaggio sui suoi profili social, accompagnato da una foto di quando era bambino. Nel suo post, Marco D’Amore ha espresso tutta la sua gratitudine e il suo affetto per il padre, scrivendo: “Addio papà, riposa in pace. Chi stima il mio lavoro deve sapere che tu sei stato fonte inesauribile di ispirazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marco D’Amore in lutto per la morte del padre: “Un mese di dolore insieme”.

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