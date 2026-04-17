A Pistoia si piange la scomparsa del dottor Marco Silvio Prete, medico radiologo di 67 anni appartenente all’ospedale San Jacopo. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi, pazienti e cittadini, che si sono riuniti per ricordarlo. La sua morte è avvenuta il 17 aprile 2026, lasciando un vuoto nel settore sanitario locale. La salma sarà composta presso la sua residenza, mentre la famiglia ha comunicato i dettagli dei funerali.

Pistoia, 17 aprile 2026 – È grande il lutto a Pistoia per la morte del dottor Marco Silvio Prete, 67 anni, medico radiologo dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Il dottor Prete era un professionista molto stimato. Era nato nel 1959 a Belluno, ma Pistoia era diventata la sua città adottiva. Si era laureato nel 1985 a Firenze dove poi aveva conseguito la specializzazione in Radiodiagnostica. Da qualche anno era andato in pensione. Da tempo stava combattendo contro la malattia. «Perdo un grande amico oltre che un collega», commenta il sindaco Anna Maria Celesti. La salma è esposta nelle cappelle del Commiato della Misericordia. I funerali si terranno sabato 18 aprile alle 16 in via del Can Bianco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto a Pistoia per la morte del dottor Marco Silvio Prete

Notizie correlate

L’evoluzione della proctologia rigenerativa nella esperienza trentennale del Dottor Marco CosimiNella pratica quotidiana del chirurgo proctologo esistono patologie che, più di altre, mettono alla prova i limiti della medicina tradizionale.

La difesa del ‘dottor morte’: “Non ho mai ucciso nessuno, sono innocente e lo dimostrerò”Merate (Lecco), 1 marzo 2026 – Sette pazienti morti e una condanna in primo grado a 15 anni e 7 mesi di reclusione aumentata poi a 17 anni e 3 mesi...