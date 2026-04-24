Marco detenuto in Vietnam Il caso in Parlamento | Dorme per terra nel carcere-tugurio

In Parlamento si discute della condizione di Marco Mancini, un uomo di 32 anni originario di Pesaro, detenuto in Vietnam da cinque mesi. Le sue giornate si svolgono in celle sovraffollate con scarse condizioni igieniche, e spesso è costretto a dormire per terra. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’assemblea, che ha parlato delle difficoltà affrontate dal detenuto nel carcere vietnamita.

Pesaro, 24 aprile 2026 – Costretto a dormire a terra, in celle con carenze igieniche. Si chiama Marco Mancini il 32enne pesarese detenuto da cinque mesi in Vietnam. La vicenda del giovane, residente a Villa Ceccolini, è finita lo scorso 15 aprile anche al centro di un’interrogazione parlamentare presentata dal Senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi. “Secondo quanto riferito dai familiari del detenuto, le condizioni di detenzione appaiono gravemente degradanti: Mancini è costretto a dormire a terra, in ambienti con evidenti carenze igieniche; dalla chiusura delle indagini gli è stato impedito ogni contatto con il proprio difensore ed è stata interrotta ogni comunicazione con i familiari”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco, detenuto in Vietnam. Il caso in Parlamento: “Dorme per terra nel carcere-tugurio” Notizie correlate Ucciso nel suo panificio, il caso della foto del killer in carcere finisce in ParlamentoAl centro dell’interrogazione presentata dal deputato Bicchielli vi è la pubblicazione in rete di una fotografia che ritrae Andrea Sirica insieme al... Leggi anche: Il caso di Marco, detenuto 48enne gravemente malato: "La sua vita è a rischio, serve un intervento immediato"