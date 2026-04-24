Domenica 26 aprile, l’attore italiano sarà ospite del programma televisivo ‘Verissimo’. In quell’occasione parlerà della sua malattia e del rapporto con la famiglia. Durante l’intervista, condividerà anche alcune novità legate alla sua carriera professionale. Marco Bocci, noto per il suo ruolo nel cinema e in televisione, si mostrerà in modo diretto e senza filtri davanti alle telecamere.

Milano, 24 aprile 2026 – È uno degli attori più amati del panorama italiano ma è anche un marito premuroso e uno splendido papà: Marco Bocci sarà a 'Verissimo' domenica 26 aprile per raccontare il suo privato e anche per svelare le novità lavorative che lo riguardano. Marco Bocci: chi è. Marco Bocci, pseudonimo di Marco Bocciolini, è nato a Marsciano, in Umbria, il 4 agosto 1978. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d'Arte Drammatica 'La Scaletta' a Roma e ha esordito come attore di teatro. Negli anni, però, ha partecipato a molte fiction tv e film per il cinema; ha lavorato anche come regista e ha scritto un romanzo da cui è stato tratto un film che lui stesso ha diretto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Bocci: la malattia e l’amore per la famiglia a ‘Verissimo’

Marco Bocci: La mia lunga storia d'amore con Laura Chiatti - Domenica In 28/12/2025

Notizie correlate

Massimo Boldi, Marco Bocci, Benedetta Parodi e Fabio Caressa tra gli ospiti del weekend di Verissimo 25-26 aprileNuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 25 e domenica 26 aprile, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5.

Elettra Lamborghini: la famiglia e l’amore a ‘Verissimo’ domenica 15 marzoMilano, 14 marzo 2026 – Reduce dal suo secondo Festival di Sanremo in gara (e il terzo totale se si considera quello da co-conduttrice lo scorso...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Shayla Talei e la malattia rara che le impedisce di mangiare e bere senza dolore; Uomini e Donne, ex tronista ha congelato gli ovuli per diventare madre: la scelta sorprende, ecco chi è.

Marco Bocci racconta la malattia che gli ha colpito la memoriaMarco Bocci è stato ospite de Le Iene nella puntata di martedì 2 maggio. Negli ultimi giorni il suo nome è comparso sulle pagine di molti magazine, oltre che sui social media, a causa ... 105.net

Giulia Michelini e Marco Bocci sono stati fidanzati? La confessione a Belve | Noi due…Giulia Michelini e Marco Bocci fidanzati in passato? L'attrice ha rotto il silenzio nello studio di Belve e ha raccontato la verità dopo anni. ilsussidiario.net

Continuano le riprese cinematografiche della serie TV “THE EMPEROR'S STONE” che vede tra i protagonisti anche l'attore Marco Bocci. Stamattina, telecamere in Piazza Carmine; ieri in via Cammareri Scuri e a Palazzo Fici. Altre scene saranno girate anche l - facebook.com facebook