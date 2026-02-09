Una persona potente mi ha molestata nel suo studio Ha provato a baciarmi io l’ho respinto e ho guadagnato la fuga | il racconto di Anna Pettinelli a Verissimo

Anna Pettinelli racconta di aver subito molestie nel suo studio, quando aveva 20 anni. Lo ha detto a Verissimo, spiegando che una persona potente ha cercato di baciarla. Lei ha reagito respingendolo e riuscendo a scappare. Pettinelli ha ricordato quei momenti come un’esperienza difficile, ma ha voluto parlare pubblicamente per denunciare quello che le è capitato.

“ Avevo 20 anni e venivo da un paio di anni di radio private e libere, mi sono avvicinata a una realtà seria. Poi, un giorno ho incontrato un funzionario e questa persona mi ha molestata nel suo studio professionale dove io ero andata per un appuntamento”, inizia così il racconto di Anna Pettinelli a “ Verissimo “. Conduttrice radiofonica, maestra di canto nella scuola di Amici, cinquant’anni di carriera e sessantanove gli anni indicati sulla sua carta d’identità. “Ti trovi davanti una persona potente, non è facile. Io avevo il cuore puro, pieno di entusiasmo. Lui si è avvicinato, ha provato a baciarmi, io l’ho respinto e ho guadagnato la fuga “, spiega a Silvia Toffanin ricordando l’episodio avvenuto cinquant’anni prima: “Lui mi diceva che non avrei fatto carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

