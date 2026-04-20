Uccisa negli Utah il giorno dopo aver chiesto il divorzio | la storia della 43enne Lindha Lara

Una donna di 43 anni, originaria del Venezuela, è stata trovata morta nella sua abitazione nello stato dello Utah il 17 aprile. Il suo decesso è avvenuto un giorno dopo aver presentato una richiesta di divorzio. La polizia sta indagando sulle circostanze del suo omicidio, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali sospetti.

Lindha Paola Zerpa Lara, 43enne di origini venezuelane, è stata trovata uccisa nella sua casa nello Stato USA dello Utah il 17 aprile, un giorno dopo aver chiesto il divorzio. Accanto a lei è stato rinvenuto il corpo di un uomo; non è chiaro però se si tratti del marito o quale sia il suo legame con la donna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Risolto dopo 51 anni il caso della 17enne Laura Ann Aime: uccisa in Utah da Ted Bundy, la svolta grazie al DnaRisolto dopo 51 anni il caso di Laura Ann Aime, 17enne scomparsa nell'ottobre 1974 e trovata morta un mese dopo nello Utah (Usa). Tragico incidente nel Siracusano: 43enne muore dopo aver perso il controllo della sua motocrossUn uomo di 43 anni è morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto da motocross.