Dopo sette anni, una donna ha deciso di lasciar andare la sua gatta, che ha scelto di vivere presso i vicini. La proprietaria ha dichiarato che il suo gesto è stato un atto d’amore, lasciando che l’animale trovasse una nuova casa senza opporsi. La gatta Saba, quindi, si trova ora in un’abitazione diversa da quella originaria.

Ci sono legami che non si spezzano, nemmeno quando la distanza diventa scelta di chi amiamo. È quello che Aurora Ramazzotti ha scoperto con la sua gatta Saba, “evasa” dai suoi affetti per trovare una nuova casa. Dai vicini. “ La mia gatta si è trasferita dai vicini. Mi ha abbandonata “, racconta la figlia di Eros Ramazzotti in un lungo video sui social, tra ironia e malinconia. “ Dopo sette lunghi anni con me ha detto basta”, continua, mentre il suo sorriso nasconde sorpresa e un filo di dispiacere. “Saba è stato il mio primo gatto, me l’ha regalata mio padre a sorpresa nel 2019, prima del Covid. Quando l’ho portata a casa, è diventata subito la mia mascotte, grazie alla sua faccia buffa e al suo carattere unico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo sette anni con me ha detto basta, mi ha abbandonata. Ha deciso di vivere dai vicini, il mio atto d’amore è lasciarla andare”: Aurora Ramazzotti e la nuova vita della gatta Saba

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