Fino a giovedì il cielo sull'Italia rimarrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con condizioni meteo stabili su tutto il territorio. A partire dal weekend, invece, è previsto un cambiamento con l’arrivo di aria fredda e la possibilità di maltempo. Le temperature si manterranno miti nei prossimi giorni, ma ci potrebbero essere variazioni nel corso del fine settimana a causa delle perturbazioni in arrivo.

Condizioni meteo che saranno stabili nella giornata di oggi su tutta l'Italia con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche addensamento basso su coste di Liguria, Lazio e Campania. Nei prossimi giorni non ci saranno variazioni di rilievo con l'anticiclone che dominerà ancora tra Mediterraneo ed Europa. Tempo stabile e temperature di qualche grado sopra media, specie sulle regioni settentrionali. Anomalie positive ancora maggiori oltralpe con valori anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie. Sul finire della settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una discesa di aria più fredda verso i Balcani che potrebbe sfiorare l'Italia portando qualche nota d'instabilità sulle regioni del Sud. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bel tempo sull'Italia fino a giovedì, poi l'aria fredda e il possibile maltempo nel weekend

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Ancora vento forte fino a venerdì pomeriggio, poi un weekend di bel tempoScaduta l'allerta e dopo i danni di ieri, ventilazione in progressiva attenuazione.

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Buongiorno a tutti. Nel Foggiano, oggi, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si a - facebook.com facebook

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