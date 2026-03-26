La Corte costituzionale ha commentato la nuova normativa europea sull'abuso d’ufficio, che introduce criteri più stringenti e sanzioni più severe. L’Italia potrebbe ricevere una segnalazione formale per non aver adeguato le proprie leggi entro i tempi stabiliti, rischiando così un’ingiunzione da parte della Commissione europea. Il presidente della Consulta ha invitato le forze politiche a considerare attentamente le implicazioni di questa modifica normativa.

“La politica sarà chiamata a prendere atto di questa nuova legislazione europea”. Nel giorno in cui il Parlamento di Bruxelles approva la direttiva anticorruzione, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso risponde così alla domanda se quel testo imporrà all’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. Il provvedimento Ue infatti contiene una norma, l’articolo 11, che obbliga gli Stati membri a prevedere come reato “almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’ esecuzione o dall’ omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni”: cioè una versione “soft” dell’ex articolo 323 del codice penale italiano, cancellato dalla legge Nordio entrata in vigore ormai quasi due anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abuso d’ufficio, cosa prevede la direttiva europea: perché l’Italia ora rischia l’infrazione. Il presidente della Consulta: “La politica ne prenda atto”

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