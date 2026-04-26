Durante il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP, lo spagnolo ha dovuto abbandonare la gara dopo una caduta avvenuta poco dopo l'inizio. La gara si è disputata sul circuito di Jerez De La Frontera, e l’incidente ha portato il pilota a interrompere la sua partecipazione già dopo circa un giro e mezzo. Dopo l’incidente, ha dichiarato di preferire non conoscere le cause e di non avere aspettative.

La prende con filosofia Marc Marquez. Lo spagnolo come sappiamo ha salutato in anticipo la gara lunga del GP di Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di MotoGP da poco conclusa sul circuito di Jerez De La Frontera, a causa di una caduta avvenuta dopo appena un giro e mezzo. “Onestamente non abbiamo avuto tempo di capire, in un giro e mezzo è complicato comprendere le condizioni, stavo cercando il feeling; Alex mi ha sorpassato, io volevo lottare per il mio obiettivo che era la quarta o la terza posizione – ha detto Marquez – Mi si è chiuso il gas, io non ho neanche provato a tenerla, in quella situazioni è meglio la ghiaia. Perché sono caduto? Avrò fatto qualche errore, di alcune cadute è meglio non sapere il perché, domani è lunedì.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Caduta? Meglio non sapere le ragioni. Non ho aspettative

Marc Marquez wipes out Diggia at T12!

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