Durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, Fabio di Giannantonio ha ottenuto la pole position, mentre Marc Marquez si è piazzato in prima fila. Marquez, dopo aver subito una caduta in passato, ha deciso di non spingere troppo durante le prove. La sessione si è conclusa con il miglior tempo di Di Giannantonio, seguito dai piloti in prima fila.

Si conclude con la pole position di Fabio di Giannantonio la qualifica del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Gioiania, il centauro italiano ha stupito tutto superando il taglio del Q1 ed agguantando poi in Q2 la prima casella con il miglior tempo assoluto in 1’17?410. Per il romano si tratta della prima pole stagionale, la terza in carriera. In scia del connazionale Marco Bezzecchi che in sella alla sua Aprilia firma il secondo crono con un distacco di soli 70 centesimi. Sarà molto interessante capire cosa succederà nella Sprint, vista l’incredibile evoluzione della pista. Sarà della partita per la vittoria anche la Ducati Ufficiale di Marc Marquez che nonostante difficoltà e caduta completa la prima fila in terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Buono essere in prima fila, dopo la caduta non ho voluto spingere”

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