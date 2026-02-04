Marc Márquez | La Ducati attuale supera già le aspettative per il 2025

Marc Márquez torna a parlare e si dice soddisfatto dei progressi della Ducati. Durante i test a Sepang, il pilota spagnolo ha osservato che la moto superava già le aspettative per il 2025. Márquez ha seguito da vicino lo sviluppo e ha sottolineato come la situazione sia in continua evoluzione, senza nascondere le sfide che ci aspettano. La pista malese ha confermato che la strada intrapresa potrebbe portare a risultati interessanti nei prossimi mesi.

Il programma di test della MotoGP a Sepang mette in evidenza uno scenario in evoluzione, con Marc Márquez al centro dell'attenzione per la gestione di una condizione fisica complessa e per l'interpretazione di una nuova evoluzione della cilindrata. In pista, la squadra lavora sui dettagli aerodinamici e sull'assetto della GP26, cercando di tradurre i segnali raccolti sui cordoli in dati utili per la stagione imminente. Il debutto ha visto Marc Márquez guidare la classifica con un tempo di 1'57"018, a distanza di soli 17 millesimi dal miglior tempo che aveva sancito la pole del Gran Premio dello scorso anno, allora detenuto da Pecco Bagnaia.

