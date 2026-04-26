Marc Marquez cade nel GP di Spagna | il video della caduta

Durante il Gran Premio di Spagna, valido come quarto appuntamento del Motomondiale 2026, si è verificata una caduta di Marc Marquez nel circuito di Jerez de la Frontera. La scena è stata ripresa da diverse telecamere e ha attirato l’attenzione dei presenti. La caduta ha coinvolto il pilota spagnolo mentre percorreva una curva del tracciato, senza altri mezzi coinvolti. Le condizioni del pilota sono attualmente in fase di valutazione.

Colpo di scena clamoroso a Jerez De La Frontera, circuito che sta ospitando il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP. Il Campione del Mondo Marc Marquez ha infatti salutato la gara lunga anzitempo dopo essere scivolato nelle battute iniziali, quando mancavano ancora 23 giri all’arrivo. Ma cosa è successo nello specifico? Il corridore in forza alla Ducati dopo una partenza brillante mentre si trovava al comando delle operazioni ha subito il pressing del fratello Alex (Gresini), poi bravissimo a passarlo al secondo giro seguendo una traiettoria interna. Per evitare la fuga, Marc ha provato a tenere il suo ritmo, scivolando però ad alta velocità sulla ghiaia di curva 11 e distruggendo la sua moto.🔗 Leggi su Oasport.it

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