Durante la Sprint Race del GP di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, il pilota ha perso il controllo della moto a quattro giri dalla fine, cadendo e attraversando la ghiaia per tornare ai box. Nonostante la caduta, il pilota ha comunque vinto la gara, facendo parlare di sé anche per questa tornata imprevista. La corsa si è svolta con vari episodi di tensione e di sorpassi lungo tutta la pista.

Marc Marquez è caduto quando mancavano quattro giri al termine della Sprint Race del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Jerez de la Frontera. Il centauro della Ducati ufficiale si trovava al secondo posto, dopo che pochi istanti prima aveva subito il sorpasso da parte del fratello Alex. In quel frangent e la pioggia si è intensificata, il padrone di casa ha perso l’anteriore ed è scivolato mentre stava percorrendo l’ultima curva, quella che immette sul rettilineo principale. Il pluri Campione del Mondo è riuscito a mantenere le mani sul manubrio ed è rimasto su un tratto di asfalto, rimontando prontamente in sella.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - VIDEO Marc Marquez: cade a Jerez, taglia la pista nella ghiaia per rientrare ai box e vince

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