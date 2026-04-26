Oggi, domenica 26 aprile, si svolge la Maratona di Londra 2026, la terza delle sei maratone Major della stagione. L'evento si terrà nella capitale britannica, con partenza e arrivo in zona centrale. La gara prevede la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi, che affronteranno i 42 chilometri attraverso il percorso cittadino. La trasmissione sarà disponibile in diretta televisiva e in streaming online.

Oggi domenica 26 aprile andrà in scena la Maratona di Londra 2026, terza Major della stagione: dopo Tokyo e Boston, ci sarà spazio per una delle 42 km più prestigiose e importanti al mondo. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale britannica, dove sono annunciati diverse stelle del panorama internazionale lungo un percorso come sempre molto veloce: appuntamento alle ore 10.05 con la partenza femminile, mentre gli uomini scatteranno alle ore 10.05. Il keniano Sabastian Sawe proverà a replicarsi dopo il trionfo dello scorso anno, affrontando nuovamente l’ugandese Jacob Kiplimo (già capace di trionfare a Chicago) e altri big del panorama internazionale come l’etiope Tamirat Tola (Campione Olimpico di Parigi 2024 nella maratona), Joshua Cheptegei (oro a cinque cerchi sui 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona Londra 2026 oggi in tv: orari, streaming, chi parteciperà

Notizie correlate

Maratona Boston 2026 oggi in tv: orario, streaming, chi partecipaQuest’oggi va in scena l’edizione numero 130 della Maratona di Boston, in programma come da tradizione nel terzo lunedì di aprile in occasione del...

Maratona Boston 2026: orari, tv, programma, streamingLa Maratona di Boston 2026 si disputerà lunedì 20 aprile: negli USA il terzo lunedì del mese di aprile è festivo (si celebra il sentitissimo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maratona di Londra 2026: programma, orario e dove vedere in diretta; Maratona di Londra 2026, dove vederla in tv e streaming; London Marathon 2026: attacco al record del mondo maschile e femminile; La maratona di Londra pensa in grande ed è pronta a raddoppiare: nel 2027 si corre sia sabato sia domenica.

Londra, due runner sorani alla maratona 2026: Vincenzo Reale e Maurizio Savona in gara domenica 26 aprileDue runner italiani, Vincenzo Reale e Maurizio Savona, partecipano alla Maratona di Londra 2026. L’evento, con oltre 59mila iscritti, rappresenta una delle gare più importanti del circuito mondiale. sora24.it

La maratona di Londra pensa in grande ed è pronta a raddoppiare: nel 2027 si corre sia sabato sia domenicaAlla vigilia della gara del 2026 prevista per domenica 26 aprile con 59 mila runner sulla linea di partenza, l’organizzazione della Tcs London Marathon ha già ricevuto i primi via libera per l’edizion ... corriere.it

Riuscirà domani il fuoriclasse keniota Sebastian Sawe a migliorare il record della Maratona di Londra (2:02:27), da lui stabilito l'anno scorso #domandadicorsa #sebastiansawe #recorddimaratona #maratonadilondra2026 #ioamocorrere - facebook.com facebook

17 aprile 1983 Joe Strummer corre la Maratona di Londra in 4 ore e 13 minuti. All’arrivo dichiara che per ‘allenarsi’ la sera prima si era bevuto 10 pinte di birra. Guarda le foto x.com