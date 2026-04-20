Maratona Boston 2026 oggi in tv | orario streaming chi partecipa

Oggi si svolge la 130ª edizione della Maratona di Boston, che si tiene come ogni anno nel terzo lunedì di aprile, in concomitanza con il Patriot’s Day. La corsa viene trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming. La competizione vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi lungo il tradizionale percorso. La maratona rappresenta un evento sportivo di rilievo e richiama pubblico e appassionati da tutto il mondo.

Quest’oggi va in scena l’edizione numero 130 della Maratona di Boston, in programma come da tradizione nel terzo lunedì di aprile in occasione del Patriot’s Day. Sulle strade della capitale del Massachusetts si disputa nella giornata odierna di lunedì 20 aprile la seconda Major dell’anno, dopo la tappa inaugurale di Tokyo dello scorso 1° marzo. Presenti i keniani John Korir e Sharon Lokedi, vincitori un anno fa e sicuramente tra i favoriti della vigilia su un percorso collinare e abbastanza impegnativo. In campo maschile il Kenya punta al successo anche con Evans Chebet (in trionfo a Boston nel 2022 e nel 2023) e Benson Kipruto, ma attenzione al tanzaniano campione del mondo in carica Alphonce Simbu.🔗 Leggi su Oasport.it

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