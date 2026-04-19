Maratona Boston 2026 | orari tv programma streaming

La Maratona di Boston del 2026 si svolgerà lunedì 20 aprile. La gara si terrà negli Stati Uniti e si svolgerà nel terzo lunedì del mese. Le informazioni sugli orari, la copertura televisiva, il programma e le possibilità di streaming sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali sportivi dedicati. La manifestazione attirerà atleti da diverse nazioni e sarà seguita da appassionati in tutto il mondo.

La Maratona di Boston 2026 si disputerà lunedì 20 aprile: negli USA il terzo lunedì del mese di aprile è festivo (si celebra il sentitissimo Patriot’s Day) e dunque andrà in scena, come da tradizione, questa imperdibile Major, una delle sette 42 km più importanti e prestigiose al mondo (al pari di New York, Tokyo, Londra, Berlino, Chicago e la novità Sydney). Nella capitale del Massachusetts sono annunciati circa 30.000 podisti, a ulteriore riprova della caratura di questo evento che precede di sei giorni l’altrettanto rilevante Maratona di Londra. La 130ma edizione vedrà al via i keniani John Korir e Sharon Lokedi, vincitori dodici mesi fa e nuovamente tra i grandi favoriti lungo un percorso tortuoso e collinare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maratona Boston 2026: orari, tv, programma, streaming Notizie correlate Milano-Sanremo 2026: orari, tv, programma, streamingInizia la settimana destinata a concludersi con uno degli appuntamenti storici del grande ciclismo internazionale. Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streamingDopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in diretta; Maratona Boston 2026: orari, tv, programma, streaming; Volley femminile, Final Four di Champions League 2026: programma, italiane in campo e dove vedere le partite · Pallavolo; Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 15 Aprile 2026 - Boston, Caccia all'uomo. Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in direttaLa seconda gara dell'Abbott World Marathon Major 2026 si terrà a Boston, nel Massachusetts, lunedì 20 aprile. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla gara, compreso come seguirla in diretta. olympics.com Maratona di Boston 2026, dove vederla in tv e streamingCi siamo: al via nel Patriots' Day la seconda major del 2026, ecco dove puoi seguirla in tv ... msn.com IT’S REAL I’m so excited to run the BOSTON MARATHON, and even more because it’s my 6th Marathon Major ——— È REALTÀ Sono molto emozionata di correre la MARATONA DI BOSTON e ancora di più perché è la mia 6ª Maratona Major @b facebook Il #15aprile 2013 a #Boston avviene un attentato alla fine della storica maratona: 2 bombe (pentole a pressione da sei litri, riempite di esplosivo, chiodi, pezzi di ferro e sferette metalliche contenute in altrettante borse) esplodono vicino al traguardo. 3 morti e 2 x.com