Scendono dall'auto e tentano di rapire una bambina a Marano di Napoli la famiglia denuncia

Due persone sono scese da un'auto e hanno cercato di rapire una bambina a Marano di Napoli, secondo la denuncia dei genitori. La famiglia ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno aperto un’indagine. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza per fare chiarezza sull’episodio. La bambina non ha riportato ferite e sta bene.

Tentativo di rapimento di una bambina a Marano, c'è la denuncia dei genitori: scattano le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tentano di rapire una bambina, messi in fuga dalle urla del padreUn tentativo di rapimento è stato compiuto nel tardo pomeriggio di giovedì in un centro dell’Agrigentino. Paura a Roma: finta babysitter tenta di rapire una bambina di 3 anni dall'asiloUn episodio inquietante avvenuto due giorni fa a Roma ha profondamente scosso i genitori dei bambini di un asilo di Monteverde: stando a quanto... Approfondimenti e contenuti su Scendono dall 8217 auto e tentano di... Argomenti discussi: Giugliano, locale abusivo, targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine in un'auto: 2 denunciati. Scendono dall’auto e tentano di rapire una bambina a Marano di Napoli, la famiglia denunciaTentativo di rapimento di una bambina a Marano, c’è la denuncia dei genitori: scattano le indagini. fanpage.it Marano, scatta l’operazione Alto Impatto: centinaia di controlli e sequestriMarano,– Prosegue senza sosta l’offensiva dello Stato contro l’illegalità diffusa nell’area nord di Napoli. Nella mattinata di ieri, il comune di Marano è ... cronachedellacampania.it