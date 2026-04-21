Nel podcast condotto da Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha condiviso alcuni dettagli sulla sua recente esperienza di maternità. A pochi mesi dalla nascita della figlia, avvenuta l’8 ottobre 2025, ha commentato di non sentire più la mancanza del pancione. Durante l’intervista ha anche parlato del rapporto con il rapper Tony Effe e di un possibile matrimonio “a sorpresa”.

Maternità e nuova vita: “Non mi manca il pancione”. A pochi mesi dalla nascita della figlia Priscilla, venuta alla luce l’8 ottobre 2025, Giulia De Lellis torna a parlare della sua nuova vita. Lo fa nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, disponibile da martedì 21 aprile, dove si racconta con un tono diretto e senza filtri. La gravidanza, ammette, non è stata semplice: “Non mi manca il pancione. L’ho accusata fisicamente, è stata tosta perché non ero abituata ad essere così stanca.” Un’esperienza intensa, segnata anche da fragilità emotive: “Tony è stato un angelo, io piangevo per ogni cosa. gli facevo delle scenate, lo chiamavo anche 20 volte.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giulia De Lellis nel podcast di Diletta Leotta: maternità, Tony Effe e il sogno nozze ‘a sorpresa’

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