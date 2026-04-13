Recentemente, alcuni segnali sui social media hanno alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio tra una influencer e un rapper. In particolare, su Instagram sono stati condivisi alcuni indizi che hanno fatto supporre una coppia molto vicina alle nozze. Questi dettagli hanno attirato l’attenzione dei follower e dei media, senza tuttavia essere stati confermati ufficialmente. La vicenda resta al momento nel campo delle supposizioni.

Giulia De Lelli e Tony Effe sono pronti alle nozze? Sono tanti gli indizi apparsi su Instagram che fanno pensare ad un matrimonio imminente. D’altronde l’influencer ed ex star di Uomini e Donne non aveva mai nascosto la volontà di indossare l’abito bianco e coronare la sua favola con il cantante grazie ad una cerimonia romantica. Giulia De Lellis e Tony Effe pronti per le nozze: gli indizi su Instagram. Intervistato da Le Iene, Tony Effe qualche tempo fa aveva parlato della sua nuova vita con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla. Dopo un colpo di fulmine e un amore intenso, la coppia aveva scelto di mettere su famiglia e oggi Tony non potrebbe essere più felice.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia De Lellis e Tony Effe verso le nozze: gli indizi che non lasciano dubbi

Tony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? Parla luiTony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? La storia che nessuno si aspettava (ma che ora tutti osservano) Quando mondi apparentemente lontani...

Giulia De Lellis e Tony Effe sposi sul Lago di Como: ecco come nasce il curioso trend delle nozze con l’AILa foto pubblicata dall’influencer nelle sue storie Instagram risponde alle parole del rapper sul matrimonio.

Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla