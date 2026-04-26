Il Mantova ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Sudtirol, segnando tre gol e conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità di trovare il risultato in un match difficile, avvicinandosi così alla permanenza in categoria. La partita si è conclusa con un successo che potrebbe avere ripercussioni decisive sulla classifica finale.

di Luca Marinoni Tre gol e tre punti pesantissimi. Un bel Mantova vince in casa del Sudtirol con pieno merito e si avvicina a grandi passi al traguardo della salvezza diretta. A causa delle molteplici combinazioni legate agli ultimi 180’ (che vedranno i virgiliani impegnati con Monza e Frosinone, in lotta per la promozione in Serie A), la matematica non concede ancora il suo assenso. Ma la compagine biancorossa è letteralmente sulla soglia e vede da vicino la permanenza in cadetteria. Il blitz vincente al Druso ha cancellato lo scivolone interno con l’Avellino. Ora, tutto pronto per ospitare il Monza venerdì 1 maggio (alle 15) per centrare al "Martelli", col sostegno dei propri tifosi, il raggiungimento, molto sofferto, ma fortemente voluto, dell’obiettivo stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mantova, triplo ruggito. La salvezza è a un passo

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