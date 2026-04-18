monza aggancio in vetta triplo ruggito a marassi

Il Monza conquista una vittoria importante a Marassi, interrompendo un lungo periodo senza successi in Liguria. Con questa prestazione, la squadra si porta in testa alla classifica e ora ha un vantaggio considerevole per la promozione diretta in Serie A, con ancora diverse partite da giocare. La squadra si avvicina al traguardo con tre vittorie consecutive, rafforzando la propria posizione in classifica.

di Alessandro Stella Il tabù Liguria è sfatato, il Monza fa la voce grossa e ora vede la Serie A più che mai vicina: altre tre vittorie e sarà promozione diretta. Il tris con cui i biancorossi travolgono la Sampdoria evidenzia una prova di forza totale. La squadra di Bianco dimostra di essere pronta anche a gestire la pressione del momento. Quella stessa pressione adesso è sulle spalle di Venezia (raggiunto momentaneamente in vetta) e Frosinone (che scivola per ora a meno tre). Per il resto a Marassi il Monza domina in ogni reparto, conferma di avere la miglior difesa del campionato, segna con tre attaccanti diversi e, fattore fondamentale in vista delle ultime gare, ritrova la miglior versione di Colpani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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