A Mantova si registrano problemi legati alla sosta selvaggia e a semafori non funzionanti lungo via Giulio Romano e viale Piave. Sono state segnalate numerose auto parcheggiate in modo irregolare e semafori spenti o difettosi in diverse zone della città. Questi disservizi stanno causando disagi alla circolazione e aumentano il rischio di incidenti. La situazione riguarda sia residenti che automobilisti di passaggio.

? Cosa sapere Segnalazioni di sosta selvaggia e semafori guasti a Mantova tra via Giulio Romano e viale Piave.. Mancata manutenzione della segnaletica e dei dispositivi stradali aumenta i rischi per pedoni e studenti.. A Mantova, tra le strade di Valletta Paiolo e i viali che collegano il centro, la sicurezza stradale è diventata un tema di tensione quotidiana dopo le segnalazioni del consigliere comunale Tonelli sulla sosta fuori posto in via Giulio Romano e via Guerrieri Gonzaga. La questione non riguarda solo il decoro urbano, ma tocca la vulnerabilità fisica di chi cammina per le vie della città. In via Giulio Romano e lungo via Guerrieri Gonzaga, il problema della sosta selvaggia ha aperto un dibattito più ampio sulla gestione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova, tra sosta selvaggia e segnali invisibili: allarme strade

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