Un nuovo allarme per la sosta selvaggia nelle strade cittadine: autobus e mezzi pubblici si sono trovati a dover fermarsi o fare retromarcia a causa di auto parcheggiate in divieto sulla corsia preferenziale. La situazione rende difficile il transito, con veicoli che invadono le corsie destinate al trasporto pubblico e ostacolano la circolazione.

Autobus costretti a fermarsi e addirittura a fare retromarcia perché la corsia preferenziale è occupata da auto parcheggiate in divieto. Una scena ormai ricorrente in corso Gramsci, dove mezzi di Autolinee Toscane rimangono bloccati dalle auto in sosta sulla corsia preferenziale. Sabato scorso, ad esempio, erano decine le vetture in sosta irregolare lungo la strada – non solo ai margini della carreggiata, ma direttamente sulla corsia riservata ai bus – che hanno impedito il passaggio dei mezzi pubblici. In alcuni casi gli autisti, impossibilitati ad avanzare, hanno dovuto inserire la retromarcia per cercare una via d’uscita, con inevitabili disagi per i passeggeri e ripercussioni su tutto il servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme sosta selvaggia: "Impossibile transitare"

