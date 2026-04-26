A Mantova, il sindaco ha preso posizione contro i paragoni tra partigiani e repubblichini di RSI durante la commemorazione dell’ottantottesimo anniversario della Liberazione nazionale. L’evento si è svolto in una cerimonia pubblica alla quale hanno partecipato diverse autorità e cittadini. Durante il discorso, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di ricordare quegli eventi senza effettuare confronti che potrebbero generare controversie.

? Cosa sapere A Mantova Mattia Palazzi commemora l'ottantottesimo anniversario della Liberazione nazionale.. Il sindaco rifiuta ogni equiparazione tra i partigiani e i militanti della RSI.. A Mantova, durante le celebrazioni per l’ottunesimo anniversario della Liberazione, Mattia Palazzi ha lanciato un duro monito contro chi tenta di equiparare i partigiani ai caduti della Sociale Italiana. Il cerimoniale odierno si è snodato tra il monumento di viale Piave e il Famedio, con la partecipazione di autorità civili e militari, cittadini e la benedizione di don Alberto Formigoni. La giornata, che commemora il 25 aprile 1945, ha la presenza del Prefetto Roberto Bolognesi, della Presidente provinciale dell’Anpi Paola Longari e del Presidente della Provincia Carlo Bottani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova, il monito del Sindaco: no ai paragoni tra partigiani e RSI

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