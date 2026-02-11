Questa mattina a Empoli le bandiere del Comune sono state esposte a lutto, in segno di commemorazione per il

EMPOLI Per celebrare il " Giorno del Ricordo ", le bandiere dell’Italia e dell’Europa esposte fuori dal Comune sono state listate a lutto per commemorare le vittime delle foibe, dell’ esodo Giuliano-Dalmata e quelle delle vicende legate al Confine Orientale italiano. Il sindaco Alessio Mantellassi nel Giorno del Ricordo fa sue le parole dell’Aned Empolese Valdelsa, che specifica come l’istituzione nel 2004 di questa ricorrenza rappresenti innanzitutto "un atto di giustizia". "Le vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e quelle delle vicende legate al Confine Orientale italiano sono persone scomparse nell’ambito di vicende di guerra che è giusto e necessario commemorare – ha detto il sindaco – e la memoria non è un libro scritto e concluso, ma al contrario si aggiorna con nuove vicende e nuovi studi e non può diventare nemmeno un testo interpretabile a seconda delle posizioni politiche: deve parlare a tutti in modo onesto, suffragata dai fatti e dalle testimonianze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanzione.it - "Giorno del Ricordo". Bandiere listate a lutto. Il monito del sindaco: "Memoria e riflessione"

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo.

In vista del Giorno del Ricordo, la Camera dei Deputati ha deciso di abbassare le bandiere a mezz'asta.

