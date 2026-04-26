Manna pronto a chiudere per un giovane difensore brasiliano

Il direttore sportivo del club sta per finalizzare l'acquisto di un difensore brasiliano nato nel 2008. La trattativa è in fase avanzata e si avvicina alla conclusione, con l'obiettivo di rinforzare il settore difensivo della squadra. La società ha deciso di puntare su un giovane talento proveniente dal Brasile, in vista della prossima stagione. La notizia si aggiunge alle mosse del club per costruire un roster più competitivo.

Il Napoli guarda al futuro e sta per chiudere la trattativa per un giovane difensore brasiliano. “Il difensore dell’Athletic, Gabriel Índio, è in trattative avanzate con il Napoli. Il club di Minas Gerais dovrebbe incassare circa 4 milioni di euro per il trasferimento del 17enne”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Manna pronto a chiudere per un giovane difensore brasiliano Notizie correlate Chi è il giovane difensore pronto a rinnovare la retroguardia dell'Inter?In una stagione in avanti caratterizzata da progressi continui in campionato, la dirigenza nerazzurra sta delineando una strategia di lungo periodo... Infortunio Bremer, come sta il brasiliano? Il difensore salterà la sfida contro il Como. Il punto di Spalletti sul difensore della JuvePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Dalla Lazio al Napoli: super offerta azzurra, che mossa di Manna; Calciomercato Napoli, Mandato: Chissà se Conte accetterà questo compromesso. Manna pronto a chiudere per un giovane difensore brasilianoForzAzzurri.net - Il Ds azzurro ad un passo dal difensore centrale classe 2008. Il Napoli guarda al futuro e sta per chiudere la trattativa per un giovane difensore ... forzazzurri.net