Chi è il giovane difensore pronto a rinnovare la retroguardia dell' Inter?

La dirigenza dell’Inter sta lavorando per rinnovare la difesa. Un giovane difensore sembra pronto a diventare una pedina importante nel progetto a lungo termine del club. La società punta su di lui per rafforzare la linea arretrata e continuare i progressi fatti finora in campionato.

In una stagione in avanti caratterizzata da progressi continui in campionato, la dirigenza nerazzurra sta delineando una strategia di lungo periodo orientata al ringiovanimento della linea difensiva. L’obiettivo è consolidare una base solida per il presente e per le stagioni future, intervenendo su contratti e potenziali innesti con una logica di valorizzazione dei talenti emergenti. In vigore c’è la volontà di rinforzare la fase difensiva in vista della scadenza di contratti chiave entro la metà del decennio. In particolare, la dirigenza valuta tarik muharemovic come elemento centrale nel progetto di rinnovamento.🔗 Leggi su Mondosport24.com

