Manifestazione contro la guerra al Camp Darby | il Movimento No Base riapre anche il presidio dei Tre Pini

Un corteo pacifico e vivace si è svolto oggi tra la recinzione di Camp Darby e l'ex Cisam, proseguendo fino al presidio dei Tre Pini a San Piero a Grado. Il Movimento No Base ha organizzato la manifestazione, che ha coinvolto diverse persone e si è conclusa con il riapertura del presidio dei Tre Pini. La manifestazione si è svolta senza incidenti, accompagnata da suoni e colori.

Una manifestazione pacifica, colorata e rumorosa, che dalla recinzione di Camp Darby, attraverso l'area dell'ex Cisam, è arrivata sino al presidio dei Tre Pini a San Piero a Grado. L'evento lanciato dal Movimento No Base nella giornata di sabato 25 aprile, come risposta e protesta nei confronti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Presidio a Camp Darby . La sinistra radicale: "Stop all’uso della base""La risoluzione approvata alla Camera parla di una messa a disposizione totale di tutte le basi americane sul nostro territorio. Camp Darby, il 25 aprile manifestazione davanti alla base americana: "Chiusura e riconversione civile"Il 25 aprile il Movimento No Base ha annunciato una manifestazione davanti Camp Darby per rilanciare la contestazione alle basi militari sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorio; La pace è qualcosa che si fa. Il 25 aprile del Movimento no base di Pisa a Camp Darby; No Base, domani manifestazione a Camp Darby e nell’area ex CISAM: E’ qui il ventre della guerra – ASCOLTA; A Camp Darby in cinquecento contro la guerra. A Camp Darby in cinquecento contro la guerraDavanti alla base Usa in corteo fino al Cisam e ai tre Pini per chiedere la chiusura dell’hub. msn.com Camp Darby, in 500 sfilano contro la base UsaPISA: Il corteo ha chiamato a raccolta decine di associazioni e comitati: 25 Aprile Resistenza contro guerre e basi militari ... toscanamedianews.it Contro vecchi e nuovi fascismi. Contro il regime di guerra permanente, le spese militari e la militarizzazione dei territori. 25 aprile con il movimento no base da Camp Darby ai Tre Pini. No Base fino alla vittoria - facebook.com facebook