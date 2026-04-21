Camp Darby il 25 aprile manifestazione davanti alla base americana | Chiusura e riconversione civile

Il 25 aprile, un gruppo di cittadini ha organizzato una manifestazione davanti alla base militare americana presente nel territorio. L'iniziativa è promossa dal Movimento No Base e mira a chiedere la chiusura e la riconversione civile della struttura. La protesta si inserisce nel calendario delle manifestazioni che contestano le attività militari sul territorio e le scelte legate alle politiche di guerra. Alla manifestazione parteciperanno persone che desiderano ribadire l'importanza della pace.

Il 25 aprile il Movimento No Base ha annunciato una manifestazione davanti Camp Darby per rilanciare la contestazione alle basi militari sul territorio e le politiche di guerra e riaffermare i valori della pace. "Hanno già aderito moltissime realtà pacifiste - annuncia il comitato -.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorioRilanciare la contestazione alle basi militari sul territorio, ma in generale alle politiche di guerra. Presidio a Camp Darby . La sinistra radicale: "Stop all’uso della base""La risoluzione approvata alla Camera parla di una messa a disposizione totale di tutte le basi americane sul nostro territorio. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Livorno, nave bloccata col carico da Camp Darby: il Tombolo Dock, la protesta e lo sgombero; [Livorno] Solidarietà agli attivisti per il blocco della nave da Camp Darby!; Livorno. La polizia interviene al porto per garantire carico di armi da Camp Darby; Il 25 aprile meglio il silenzio. Camp Darby e il trasporto di armi: Rivelare notizie è reato penaleÈ inaudita la mancata risposta al nostro question time del sindaco Michele Conti. A disporre e definire i servizi della Polizia municipale è il Comune e non il Comando logistico della difesa. Chi è ... lanazione.it 25 aprile Resistenza contro guerra e basi militari Programma della giornata H 10 CORTEO da Camp Darby (via vecchia livornese 788) A SEGUIRE Presidio di Pace No base “Tre Pini” (via bigattiera lato monte) PRANZO (porta il pranzo al sacco se pu - facebook.com facebook