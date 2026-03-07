Presidio a Camp Darby La sinistra radicale | Stop all’uso della base

Un presidio si è svolto a Camp Darby, organizzato da gruppi di sinistra radicale, che hanno chiesto la sospensione di tutte le attività presso la base. La richiesta si basa su una risoluzione approvata dalla Camera, che prevede la messa a disposizione totale delle basi americane presenti nel Paese. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso.

"La risoluzione approvata alla Camera parla di una messa a disposizione totale di tutte le basi americane sul nostro territorio. Questo vuol dire che da oggi Camp Darby e le nuove basi statunitensi presenti sul territorio sono a disposizione del governo di Trump e dei suoi appetiti di guerra". Così Daniele Iannello della coalizione della sinistra radicale Diritti in comune (Una città in comune e Prc), ha detto ieri durante il presidio davanti alla base statunitense di Camp Darby. La mobilitazione è stata organizzata dopo che il Parlamento ha approvato a maggioranza una risoluzione che impegna il governo "a partecipare" allo "sforzo comune in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Camp Darby, presidio di Usb e Potere al Popolo: "Chiudere la base, solidarietà a Venezuela e Palestina"Le bandiere della Palestina e del Venezuela hanno accompagnato il presidio che si è tenuto davanti alla base statunitense di Camp Darby

