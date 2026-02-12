La destra si divide su Clara Marchetto Fdi | Figura divisiva il Patt | Gerosa offende la nostra storia

La destra si spacca sulla figura di Clara Marchetto. Fdi la definisce “divisiva”, mentre il Patt accusa Francesca Gerosa di aver offeso la storia dell’autonomia trentina. Marchiorri e Bosin del PATT si scagliano contro le parole di Gerosa, che aveva criticato duramente la figura di Marchetto. La polemica diventa un nuovo capitolo di frizioni tra le forze politiche del territorio.

“Chi sminuisce Clara Marchetto offende la storia dell’autonomia trentina”. Non hanno usato mezzi termini gli esponenti del Partito Autonomista Trentino Tirolese Simone Marchiorri e Maria Bosin nell’esprimere la propria “indignazione per le posizioni espresse da Francesca Gerosa su Clara Marchetto (volto storico del Trentino Alto Adige, ndr.) e sulla mozione che mirava a riabilitarla da una storia ingiusta”. Nata a Pieve Tesino nel 1911, Clara Marchetto fu prima insegnante e poi figura storica prima antifascista e poi autonomista. Nel 1940 fu condannata all’ergastolo per spionaggio e liberata dalle forze alleate nel 1944.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Clara Marchetto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Clara Marchetto

Argomenti discussi: Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto. Meloni cercherà di trattenerlo ma rischia al centro; Matteo Renzi: Vannacci punta ai delusi a destra. Se loro si dividono la nostra vittoria è probabile; Sicurezza: Schlein, Niente strumentalizzazioni, la destra divide il Paese; Referendum Giustizia, sondaggio YouTrend: avanti il No se è bassa l'affluenza.

Matteo Renzi: Se la destra si divide, la vittoria della sinistra è probabilePer Matteo Renzi, l’addio di Roberto Vannacci alla Lega rappresenta molto più di una semplice rottura personale: è «la prima crepa nel centrodestra». Finora, ... thesocialpost.it

Vannacci, Renzi: centrodestra diviso per la prima voltaPer la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo piu' estremista che fa riferimento al generale Vannacci. Quella e' una fetta di Paese che ha votato Melo ... corriereirpinia.it

Il Consiglio regionale ha riabilitato la figura di Clara Marchetto ma è polemica sulle posizioni di Francesca Gerosa (FDI) che ha votato contro alcuni punti della mozione. Alleanza Democratica Autonomista: "È legittimo chiedersi la reale posizione dell’Assessor facebook