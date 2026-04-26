A Manfredonia, una nave abbandonata da quasi trent’anni si trova in acque del golfo. Nel corso degli anni, la nave, conosciuta come John P, è diventata un punto di riferimento tra i residenti e un esempio di abbandono. La presenza della nave ha suscitato discussioni sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela del territorio. La sua storia si intreccia con quella della città e delle sue coste.

Quella che per anni è stata una macchia scura nel panorama del golfo di Manfredonia non era solo un ammasso di lamiere arrugginite, ma una nave con una storia lunga quasi trent'anni. Parliamo della John P (IMO nr. 5115173), un cargo che ha solcato i mari sotto diversi nomi prima di trovare la sua ingloriosa fine sulle coste pugliesi. Costruita nel 1953 presso i prestigiosi cantieri Scheepswerf de Biesbosch a Dordrecht, nei Paesi Bassi (costruzione n. 341), la nave era nata con il nome di Martti Ragnar. Nel corso della sua carriera operativa aveva cambiato pelle più volte: era stata la Finnbirch fino al 1973 e la Panore fino al 1976, prima di assumere il nome definitivo di John P.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, il fantasma della John P

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