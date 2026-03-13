Nel settimo episodio di Love Story su Disney+, John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette affrontano le difficoltà legate alla crescente attenzione dei fotografi, che mette a dura prova la loro relazione. La puntata descrive come la coppia, passata dall’idillio della luna di miele alle pressioni pubbliche, si trovi a dover gestire questa complicazione. La narrazione si concentra sui momenti più intensi di questa fase della loro storia.

I l settimo episodio di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette su Disney+ da oggi, tocca uno dei tasti più dolenti e veritieri di questa reale storia d’amore. Dopo il viaggio di nozze, i novelli sposi tornano alla loro vita quotidiana. A rovinare l’idillio ci pensano i fotografi, pronti a seguirli ovunque pur di avere uno scoop. Quando la curiosità mediatica viene sostituita da articoli calunniosi su Carolyn, la donna entra in una profonda crisi personale. “American Love Story”, il trailer della serie su John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette X Leggi anche › Sorprendente, i sosia tv di Carolyn Bessette e John Kennedy Jr. non sono piaciuti Love story Kennedy, trama episodio 7 su Disney+. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - John John e Carolyn passano dall'idillio della luna di miele alla fastidiosa attenzione dei fotografi che li manderà in crisi

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