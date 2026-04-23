Chi è John Phelan il manager della finanza e segretario della Marina che ha sfidato il Pentagono

Una recente rimozione ai vertici della Marina statunitense ha causato tensioni all’interno del Pentagono e dell’amministrazione presidenziale. La decisione riguarda un manager della finanza e segretario della Marina, coinvolto in uno scossone che ha portato alla sostituzione immediata di alcuni responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione negli ambienti militari e governativi, evidenziando le tensioni interne tra le diverse figure di potere.

Una rimozione improvvisa ai vertici della Marina statunitense scuote il Pentagono e riflette tensioni profonde all’interno dell’amministrazione guidata da Donald Trump. Il segretario della US Navy, John Phelan, è stato licenziato ieri dopo mesi di attriti con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Ufficialmente, la decisione è stata comunicata senza motivazioni dettagliate; tuttavia, fonti concordanti parlano di un conflitto crescente su strategia, catena di comando e gestione dei programmi navali. Dietro il licenziamento emerge un deterioramento progressivo dei rapporti tra Phelan e la leadership del Dipartimento della Difesa. Secondo diverse ricostruzioni, il segretario della Marina era ormai in rotta con Hegseth e con altri alti funzionari, in particolare sulla gestione della cantieristica e delle riforme industriali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth - facebook.com facebook

Un altro scossone nell'amministrazione americana. Il Segretario della Marina statunitense John Phelan lascerà l'incarico "con effetto immediato" shorturl.at/cGKKX x.com