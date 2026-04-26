Manfredonia-Fidelis fuori pericolo il tifoso dell’Andria

Un tifoso della Fidelis Andria, colto da un malore nel settore ospiti durante la partita contro il Manfredonia, è stato prontamente soccorso e non è più in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nel corso dell’incontro tra le due squadre, attirando l’attenzione dei presenti e delle autorità sul luogo. Le forze dell’ordine e i sanitari sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza.

Nicola, il tifoso della Fidelis Andria, colto da malore nel settore ospiti di Manfredonia, è fuori pericolo. Lui stesso ha rassicurato i tifosi al telefono. Attualmente è ricoverato a San Giovanni Rotondo. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Fidelis, fuori pericolo il tifoso dell’Andria Notizie correlate Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria in programma Domenica 26 Aprile alle ore 15:00. Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 su Telesveva e farà tappa sul Gargano:... Contenuti utili per approfondire TIFOSO Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioniL’episodio ha profondamente colpito entrambe le tifoserie, dando vita a una scena di grande rispetto e solidarietà. statoquotidiano.it SERIE D Manfredonia-Andria, sfida decisiva per la salvezza: tutte le combinazioniIl Manfredonia si gioca tutto davanti al proprio pubblico, in uno stadio che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo. statoquotidiano.it