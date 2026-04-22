Manfredonia-Fidelis Andria modalità tagliandi

Per la partita tra Manfredonia e Fidelis Andria in programma domenica 26 aprile alle ore 15:00, sono state comunicate le modalità di vendita dei biglietti. Sono stati resi noti i prezzi dei tagliandi disponibili per i tifosi che vogliono assistere all’incontro. Le informazioni riguardano le modalità di acquisto e le fasce di prezzo, senza ulteriori dettagli o indicazioni.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria in programma Domenica 26 Aprile alle ore 15:00. SETTOREINTEROTRIBUNA CENTRALISSIMA ROSSA€ 15.00TRIBUNA LATERALE GLU-GIALLA€ 12.50GRADINATA EST€ 8.00CURVA SUD P. COTUGNO€ 8.00CURVA NORD SETTORE OSPITI€ 8.00UNDER 12 GRATIS I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandi Notizie correlate Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 su Telesveva e farà tappa sul Gargano:... Manfredonia-Fidelis Andria domenica alle ore 15Si giocherà domenica 26 aprile alle ore 15, in contemporanea con tutte le altre partite, la gara tra Manfredonia e Fidelis Andria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Fidelis Andria vs Manfredonia Calcio 1932; SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al Miramare; Nardò–Manfredonia 2-0, D’Anna e Garnica decidono il derby; 670980261_18394072126156604_9012530018284384741_n. CARICA MANFREDONIA Andria, Catalano carica i suoi: Dobbiamo far bene anche a ManfredoniaLo sguardo è rivolto alla prossima sfida: trasferta a Manfredonia domenica, con calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Miramare ... statoquotidiano.it SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al MiramareServiranno concentrazione, carattere e tre punti per evitare brutte sorprese e conquistare una salvezza ancora tutta da sudare. statoquotidiano.it Telesveva. . +++I PADRONI DELLA FESTA (PROMOZIONE): PACI A BARLETTA, DI MEO A BISCEGLIE - FIDELIS ANDRIA IN FIDUCIA PER SFIDARE IL MANFREDONIA - SERIE B, AVELLINO-BARI ANTICIPATA ALLE 17.15 - SERIE C, BARILARI MOSSA DE - facebook.com facebook