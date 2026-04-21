La partita tra Manfredonia e Fidelis Andria sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo agli spettatori di seguire l'incontro in tempo reale. L'evento si svolgerà in un impianto sportivo locale e sarà visibile su un canale dedicato alla trasmissione di eventi sportivi. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con tifosi e appassionati che potranno seguire l'incontro anche attraverso la televisione.

“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 su Telesveva e farà tappa sul Gargano: trasmetteremo in diretta Manfredonia-Fidelis Andria, gara valida per la 33esima e penultima giornata del campionato di Serie D – girone H - con fischio d’inizio previsto alle ore 15. Saremo live, con un ampio prepartita dallo stadio “Miramare”, sia in tv, sul “18”, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube, sia sul sito telesveva.it. Telecronaca di Stefano Massaro, commento tecnico di Peppino Ernesto .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva

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