A Manfredonia le celebrazioni per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

A Manfredonia questa mattina si sono svolte le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che si è tenuta all’interno del Castello della città. Il Comune ha partecipato alle commemorazioni, che hanno coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. La data ricorda ufficialmente la nascita dell’istituzione e viene celebrata con eventi pubblici e momenti di riflessione.

Il Comune di Manfredonia ha preso parte questa mattina alle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, svoltesi nella suggestiva cornice del Castello di Manfredonia. Un momento solenne e partecipato, che ha visto la presenza delle autorità. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia le celebrazioni per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a SalernoAll’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile,... A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del... Temi più discussi: VIESTE – Al via da oggi la questua per la festa di Sant’Antonio di Padova; Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia Schiavone | Un segnale forte; A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato; A Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di Stato. Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: Un segnale forteAnniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: Un segnale forte Esserci Sempre - 10 Aprile 2026 - Domani la nostra citta vivra un ... ilsipontino.net Polizia di Stato, le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazioneLa polizia che guarda al futuro. È questo il tema scelto per le celebrazioni del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Tanti gli appuntamenti in programma anche in Sicilia. rainews.it A Lecce per il 174° Anniversario di Fondazione della Polizia di Stato. Grazie alle donne ed agli uomini in divisa che ogni giorno si mettono al servizio delle nostre comunità. Il loro esempio sia un punto di riferimento anche per i nostri giovani. x.com Oggi ricorre il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno, con professionalità, coraggio e senso del dovere, garantiscono sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Grazie per il servizio str - facebook.com facebook