Manfredonia | 0-0 con l’Andria ed occasione sciupata
Nel match giocato al Miramare, il Manfredonia ha pareggiato 0-0 contro la Fidelis Andria. La partita non ha portato i punti necessari per garantirsi la salvezza, che resta ancora da conquistare. La squadra si prepara ora per l’ultima giornata di campionato, in trasferta contro l’Acerrana, ultima in classifica. La sfida rappresenta l’ultima occasione per il Manfredonia di ottenere i punti necessari.
Il pareggio del Miramare con la Fidelis Andria non regala ancora la salvezza al Manfredonia, costretta a fare risultato nell’ultima giornata in trasferta contro l’Acerrana, ultima in classifica. Le buone notizie vengono dagli altri campi: il 2-2 di Sarno, lascia il Manfredonia al comando della classifica avulsa contro. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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