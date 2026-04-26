Tra pochi giorni, la modella e influencer salirà all’altare insieme al suo compagno. La cerimonia si terrà in una località italiana e coinvolgerà amici e parenti stretti. La coppia ha scelto di mantenere riservati i dettagli sugli invitati e sul luogo. La notizia è stata confermata attraverso alcuni canali social, senza ulteriori anticipazioni sulle modalità della celebrazione.

Amore, tradizione e sorpresa: il matrimonio di Paola Di Benedetto con il suo futuro marito prende forma. Ecco tutti i dettagli sulle nozze più attese, dall’annuncio alle scelte più intime Leggi anche: Paola Di Benedetto è furiosa dopo la notizia della relazione clandestina con Fedez: ecco cosa ha detto Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il matrimonio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si avvicina e, con il passare dei giorni, emergono sempre più dettagli su uno degli eventi più attesi nel mondo dello spettacolo e dello sport. Dopo l’annuncio del fidanzamento, arrivato nell’estate del 2025, la coppia ha scelto di vivere i preparativi con discrezione, condividendo solo di recente alcune anticipazioni con i fan.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Manca pochissimo al matrimonio di Paola Di Benedetto: ecco quando si sposa e chi è il futuro marito

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