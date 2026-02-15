Nathaly Caldonazzo si sposa | ecco chi è il futuro marito dell’attrice

Nathaly Caldonazzo ha deciso di sposarsi dopo aver incontrato il suo attuale compagno durante una vacanza in Sicilia, un viaggio che ha rafforzato il loro legame. La showgirl italiana ha condiviso sui social la notizia del grande passo, rivelando anche qualche dettaglio sulla data delle nozze e sulla storia che li unisce.

Nathaly Caldonazzo annuncia le sue nozze: ecco come è nato l’amore, quando si sposeranno e cosa sappiamo sul compagno dell’attrice e iconica showgirl italiana. Leggi anche: Nathaly Caldonazzo parla della tragedia della malattia che ha colpito sua figlia Mia: il racconto drammatico È una delle notizie più romantiche e inaspettate dell’anno nel mondo dello spettacolo italiano: Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl amata dal pubblico dagli anni Novanta a oggi, ha ufficializzato il suo matrimonio con il compagno. L’annuncio è arrivato già nell’ottobre 2025 durante la trasmissione televisiva Verissimo, dove Nathaly ha raccontato con entusiasmo e sincerità la decisione di convolare a nozze dopo una storia d’amore che, seppur recente, è profondamente radicata nella fiducia e nella complicità reciproca. 🔗 Leggi su Donnapop.it

