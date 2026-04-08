Paola Di Benedetto ha avuto una relazione di quattro anni con il calciatore Matteo Gentili, che rappresenta il suo legame più lungo fino ad oggi. Attualmente è fidanzata con il calciatore Raoul Bellanova, con il quale si parla di un imminente matrimonio. La cantante e modella ha avuto altre relazioni in passato, ma quella con Gentili è la più stabile e duratura.

Paola Di Benedetto in passato ha vissuto una lunghissima storia d’amore con il calciatore Matteo Gentili; i due sono stati insieme per quattro anni e ad oggi è la sua relazione più duratura. Poi la influencer ha vissuto un flirt con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto durante l’esperienza televisiva de L’Isola dei famosi. Successivamente è stata legata a Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede. Una storia importante messa a dura prova anche da un periodo molto difficile vissuto dal cantante che ha avuto problemi con l’alcol. “Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo” – ha raccontato la ex Bonas di Avanti un altro che per un periodo si è anche allontanata da lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex e l’attuale fidanzato di Paola Di Benedetto (e futuro marito Raoul Bellanova)

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